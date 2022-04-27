Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı telefon, sigara, çay ve tütün ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için bu sabah Mersin ve Şırnak'ta eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 226 adet gümrük kaçağı telefon, 2 bin 878 adet sigara, 121 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram kaçak çay, 1,4 kilogram tütün, 10 bin 800 adet boş makaron, 1 pompalı tüfek, 24 pompalı tüfek kartuşu ile 30 alet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin boş arazide kaçak sigaraları saklamak için özel bölmeler yapması polisleri bile şaşkına çevirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.