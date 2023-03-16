İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de kaçakçılıkla mücadele

Mersin Eremli’de jandarma ekipleri sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzenlediği kaçak makaron operasyonunda, 2 şüpheliyi yakaladı.

Mersin Eremli'de jandarma ekipleri sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzenlediği kaçak makaron operasyonunda, 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, 100 kilogram kıyılmış tütün ve 110 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçesi Tömük Mahallesinde 2 şahsın ev ve iş yerlerinde sakladığı kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alan Jandarma ekipleri, şüpheli şahısları yakalamak ve kaçak makaronlara el koymak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerinde arama yapan jandarma ekipleri, 3 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 100 kilogram kıyılmış tütün ile 110 bin adet kaçak makaron ele geçirdi.


Yakalanan şüpheliler, adli işlem yapılması için jandarma komutanlığına götürüldü.

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