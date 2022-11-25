Mersin'de KADES uygulaması tanıtıldı

Mersin'de jandarma personeli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla alışveriş merkezlerinde kurulan stantları ziyaret eden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu'da vatandaşlara KADES programı hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte jandarma personeli, tüm kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmelerini, kendilerine olmasa dahi çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri hususunda bilgilendirdi.