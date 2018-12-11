Mersin'de kadın çiftçilere fidan yetiştiriciliği eğitimi verildi

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kadın Öğreniyor Fidanlar Çiçek Açıyor Sertifikalı Turunçgil Fidanı Yetiştiriliciliği Projesi' kapsamında, teorik ve uygulamalı eğitim alan 40 kadın çiftçiye, Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı toplantıda sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Kadın Çitçiler Tarımsal Yayım Projeleri" kapsamında Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan, 'Kadın Öğreniyor Fidanlar Çiçek Açıyor- Turunçgil Fidanı Yetiştiriliciliği Projesi' kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, 40 kadın çiftçiye sertifikaları verildi.

"Sertifika alan kadınlarımız inşallah kendi işini kuracak"

Sertifika programında konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su, "İlimizde tarım ve hayvancılık sektöründe de çok ciddi projeler gerçekleştiriliyor. Bu projelerden bir tanesi de kapanışını yaptığımız 'Sertifikalı Turunçgil Fidesi Yetiştiriciliği Projesi'. Projenin en önemli konusu, hanım kardeşlerimize yönelik bir proje olması. 40 tane bayan kardeşimiz turunçgil yetiştiriciliği konusunda eğitim aldı. Daha iyi fidan yetiştirmek, daha iyi bahçeler oluşturmak, ekonomiye katkı sağlamak, istihdama katkı sağlamak gibi bu projenin birçok önemli çıktıları olacak. Bu kursu bitiren her bir kadın kardeşimiz inşallah kendi işini kuracak, yanında işçileri istihdam edecek, hem ülke ekonomisine hem de ilimiz ekonomisine çok önemli kaynak sağlamış olacak" dedi.

"Birçok projeye imza attık"

Göreve geldikleri andan itibaren birçok projeye imza attıklarını kaydeden Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, proje kapsamında İspanya'yı ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu ziyaret kapsamında birçok tespitlerde bulunduk. 1970'li yıllarda İspanya çok büyük zarar görmüş. Hastalık ve zararlılardan kaynaklı 40 milyon adet ağacını kesmek zorunda kalmışlar. Bundan kaynaklı olarak da çekirdekten nihai üreticiye gidene kadar nasıl bir yol izlediklerini, nasıl hastalıkla mücadele ettiklerini inceledik. Türkiye'de 42 ilde sorun haline gelen Akdeniz meyvesi sineği ile mücadelenin nasıl yapılacağını gördük" diye konuştu..

"Birçok bilgi edindik"

Kadın çiftçi Sude Daş ise Erdemli'de böyle bir projenin olduğunu öğrendiğinde hemen müracaatta bulunduğunu ifade ederek, "Daha sonrasında fidan yetiştiriciliği ile ilgili eğitim aldık. Eğitim kapsamında, fidan dikim ve aşılama tekniklerini uygulamalı olarak öğrendik. Valensiya kentine ziyarete gittim. Orada gerek fidancılık gerekse hastalıkla mücadele kapsamında birçok bilgi edindik" şeklinde konuştu.