Mersin'de kadın cinayeti

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Müftüler Sokakta 2 katlı katın son katında oturan Ahmet -Semra Çetin (49) çifti, dün akşam ailevi sebeplerden dolayı tartıştı. 2 çocuk sahibi çift arasındaki tartışma bugün de sürünce iddiaya göre, Ahmet Çetin eşini bıçakladı. Olayın ardından Ahmet Çetin evden çıkarken, çığlıklar üzerine eve gelen komşuları Semra Çetin'i kanlar içinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Semra Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Semra Çetin'in cansız bedeni morga kaldırılırken, olaydan sonra kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.