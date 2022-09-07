Mersin'de kadın üreticiler destekleniyor

Evinde, kendi çapında seramik ürünler üreten Esengül Kaşıkara'da o kadınlardan birisi. Büyükşehir Belediyesinin verdiği destek ile kendine olan özgüvenini ortaya çıkardığını söyleyen 3 çocuk annesi Esengül Kaşıkara, “Mersin Büyükşehir Belediyesi böyle etkinlikler yaptığı sürece, biz görünmeyen kadınların görünürlüğü ortaya çıkacaktır” dedi.

Başarı hikayesi ‘toprağa dokunmak' ile başladı

Başarı hikayesinin ‘toprağa dokunmak' ile başladığını ifade eden Esengül Kaşıkara, “Seramiğe başladığımda, toprağın eşsiz güzelliğini ve ruhuma işlediğini gördüm. Yeteneğimin de farkına vardım. Bunlarla ilgili eğitimler almaya başladım. Seramik bana yeterli gelmedi, heykel dersleri almaya başladım. Modellemede de iyi olduğumu gördüm” diye konuştu.

Evinde üretirken yer sıkıntısı yaşamaya ve bundan dolayı zevk almamaya başladığını dile getiren Kaşıkara, “Mersin Büyükşehir Belediyesinden ilgili çalışanlar ile tanıştım. Etkinliklerin, stantların olduğu, girişimci kadınların, üreten kadınların ürünlerini sergileyebileceği bir alan olduğunu söylediler. Ben de bu etkinliklere katılmaya başladım. Artık bana ‘yeriniz nerede?' diye sorulmaya başlandı. Bu çok sıklaşınca, kendi atölyemi açtım. Artık insanlar stantlarda beni tanımaya başlayınca, atölyeme de gelmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

“Biz görünmeyen kadınların görünürlüğünü ortaya çıkardılar”

Büyükşehir Belediyesinin desteğinin ardından, kendine olan özgüveninin ortaya çıktığını kaydeden Kaşıkara “Verilen destek, aileme ve bana maddi ve manevi çok katkı sağladı. Görünmezliğimi de görünür kıldı. Büyükşehir Belediyesi böyle etkinlikler yaptığı sürece, biz görünmeyen kadınların görünürlüğü ortaya çıkıyor. Benim varlığımdan haberdar olan birçok insan olmaya başladı. Hani böyle üreten bir kadın varmış, bunları yapıyormuş diye. Büyükşehir her şeyden önemlisi; kendime güvenimi, üretme azmimi, görünürlüğümü, bir şeyler yapabilen bir kadının varlığını ortaya çıkardı. Belediyemiz destek olmasaydı, belki bugün kendimi bulamayacak, ürettiğim ürünlerle evimde cebelleşiyor olacaktım” şeklinde konuştu.

Şu anda atölyesinde 1 tam zamanlı ve 3 part-time çalışanı olduğunu söyleyen Kaşıkara, “Atölyemde yetersiz gelmeye başladım. Yanıma daimi çalışan bir kadın, 3'de part-time çalışan öğrenci aldım. Böylece üretime devam ettik. Bu da artık bana yetmeyince, kendi mağazamı açmaya karar verdim. Atölyeden değil de insanların daha fazla görebileceği, daha temiz ve düzenli bir yerden alışveriş yapabileceği bir alan açtık” dedi.