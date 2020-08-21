Mersin'de kadın ve çocuklara yönelik 'Fotoğraf Atölyesi' devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, kadınlara ve çocuklara yönelik verdiği ‘Temel Fotoğrafçılık Atölyesi' katılımcıların ilgisi ile devam ediyor. Kadınlar ve çocuklar, 'Fotoğrafçılık Atölyesi' sayesinde hayata daha minimal bakmayı öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Etkinlik Kafe'nin bulunduğu açık alanda devam eden kurslar, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli fotoğraf eğitmeni Rıfat Gürbüz tarafından veriliyor. Derslerde, fotoğrafta ışık, kompozisyon, kadraj bilgisi gibi temel fotoğrafçılık bilgileri paylaşılıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra özellikle uygulamalı eğitimlere de önem veriliyor. Hem profesyonel fotoğraf makineleri hem de telefon üzerinden verilen kurslara katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

10-16 yaş grubundakiler pazartesi, yetişkin grupları da salı günleri atölyeye katılıyor. 3 haftadır devam eden kurslarda teorik bilgileri alan katılımcılar, özellikle pratikte alıştırma yapıyor. Pandemiden dolayı kalabalık olan yetişkin grubu, 5'er kişilik sınıflara bölündü. Eğitimlerde sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Büyükşehir Belediyesinin kurs başvuruları yaz boyunca devam ediyor. Atölye sonunda düzenlenmesi planlanan gezi ile katılımcılar öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı bulacak.

“Daha minimalist ve küçük bakışlarla yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz”

Fotoğraf eğitmeni Rıfat Gürbüz, fotoğraf konusunda katılımcılar ile teoriden çok pratik bilgiler paylaştıklarını belirterek, “Şimdiye kadar verdiğimiz kurslarımızda ters ışık, kompozisyon, telefondaki bazı ayarları anlattık. Hayata daha minimalist, daha küçük bakışlarla bakmalarını sağlıyor, yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. Gayet olumlu dönüşler yaşıyoruz. Kursların bitiminde büyük bir gezi ile bütün öğrendikleri bilgileri tekrarlayarak, sahada uygulayarak, çok daha büyük hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. Kurs programını da buna göre şekillendirdik. İnsanların beklentileri doğrultusunda. Katılım gayet iyi, ilgi de iyi” dedi.

“Fotoğraf çekiyorduk ama neyi nasıl çekmemiz gerektiğini bilmiyormuşuz”

İç mimar Gizem Çokgün, fotoğrafa ilgisinden bahsederek, “Fotoğraf çekiyorduk aslında ama neyi nasıl çekmemiz gerektiğini bilmiyormuşuz. Işığın önemini, ritimleri, nerede, nasıl fotoğraf çekilmesi gerektiğini öğrendik. Hep büyük açılarda fotoğraf çekerdim. Minimalist fotoğrafları öğrendim. Portre fotoğraflarının nasıl daha güzel çıkabileceğini öğrendim. Gezilerde doğa fotoğraflarının, gün batımı, gün doğumu, ters ışık gibi fotoğrafların özelliklerini öğrendim. Kamera ayarları hakkında çok bilgim oldu” diye konuştu.