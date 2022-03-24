Mersin'de 'kadına yönelik şiddet' konuşuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle yerelde mücadele için ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı 2021 İzleme Toplantısı' düzenleyerek ‘kadına yönelik şiddetle mücadele için birlikte varız' dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve kentin paydaşlarının bir araya geldiği toplantı 2 gün sürdü. ‘Kadına yönelik şiddete ilişkin Mersin'in mevcut durumu', ‘Mersin Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Uygulamaların İzlenmesi' ve ‘Kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaklık kurma' başlıkları toplantının ana konularını oluşturdu.

Yerel yönetim ve sivil toplum en önemli bileşenlerden

Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, sivil toplum kuruluşu, dernek ve oda temsilcilerinin katıldığı toplantının birinci gününde, açılış konuşmasını Ulusal Demokratik Enstitüsü'nün ‘Birlikte Varız Programı' Proje Koordinatörü ve Yerel Eşitlik Eylem Planı Danışmanı Bahar Özden Coşgun gerçekleştirdi. Programın genel amaçları ve hedeflerinin anlatıldığı konuşmada yerel yönetim, sivil toplum ve ikisinin koordinesi ile oluşacak 3 bileşenin öneminden bahsedildi. Yerel Eşitlik Eylem Planı Danışmanı ve Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Genel Koordinatörü Hilal Gençay ve Bahar Özden Coşgun önderliğinde ‘Birbirimizi tanıyalım ve tanışalım' oyunu oynandı.

Mersin'de kadına yönelik hizmetler ve cinsiyet eşitliği konuşuldu

Oyunun ardından kadının eğitim durumu, Mersin'in kadın konusunda güçlü yönleri ve cinsiyete duyarlı hizmetler anlatılarak, kadına yönelik şiddete ilişkin mevcut durumdan bahsedildi. Mersin'in eşitlik mekanizmaları, yerel eşitlik eylem planının hazırlanması, toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonunun anlatıldığı toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesinin eşitlik politikası, kadına yönelik hizmetleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki faaliyetleri katılımcılarla paylaşıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil de 2021 yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın gerçekleşme oranları, hedefler ve yapılabilecekler konusunda bir sunum yaptı. Sunumda kent genelinde muhtarlar başta olmak üzere kentin toplumsal yapısında yer alan önemli dinamiklerine verilen eğitimler, kurslar ve yapılan toplantılardan bahsedildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik hizmetler ana faktör

Toplantının ikinci oturumunda ise Psikolojik Danışman Olcayto Ezgin ve Yerel Eşitlik Eylem Planı Danışmanı ve Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Genel Koordinatörü Hilal Gençay tarafından 8 soru içeren grup çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hangi hizmetleri yaptığı ve neler yapabileceğinin konuşulduğu grup çalışmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Toplantının ikinci gününde belediye yöneticileri, bürokratları ve daire başkanları ile meslek uzmanı ve uzman personelin katılımıyla ‘kadına yönelik şiddetle mücadelede liderlik' konusu işlendi. Konunun içerik başlıklarını ‘Birlikte varız programı ve kadına yönelik şiddete ilişkin Mersin mevcut durumu', ‘Kadına yönelik şiddetle mücadelede liderliğe iyi örnekler' ve ‘Kadına yönelik şiddet ve eşitlik' oluşturdu.