Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı' tanıtıldı

Mersin'de ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadelede İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı', Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi bir konuşma yapan Vali Su, 2021-2025 yıllarını kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın, 30 Haziran 2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısında paylaşıldığını hatırlattı. 'Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın 5 ana hedefinin bulunduğunu belirten Vali Su, bu hedeflerin, 'adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri ve istatistik' olduğunu söyledi.

Vali Ali İhsan Su, konuşmasının devamında, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritasını 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldığını belirtti. İl bazında üç ayda bir olacak şekilde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendiğini hatırlatan Vali Su, bu toplantı ile 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın tanıtımının gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Toplantı Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla devam etti. Toplantıya; Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan'ın yanı sıra kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.