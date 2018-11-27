Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' konferansı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Kent Konseyi tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Konferansı' düzenlendi.

“Kadına yönelik şiddet bir kadın sorunu değil, toplumsal bir sorundur”

Konferansta Avukat Fatma Vildan Yirmibeşoğlu tarafından ‘Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak' konulu sunum gerçekleştirildi. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin boyutundan söz ederek, 25 Kasım'ın neden 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etme Günü' olarak anıldığını anlatan Yirmibeşoğlu, 1981 yılından beri bugünün 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Etme Günü' olarak anıldığını aktardı.

18 ayda 22 bin çocuk gebenin kayıtlara geçtiğini belirten Yirmibeşoğlu, 2017 yılında 290, 2018 yılının ilk 10 ayında da 337 kadının öldürüldüğünü söyledi. 100 kadından 70'inin de şiddete maruz kaldığını dile getiren Yirmibeşoğlu, kadın istihdamının en sıkıntılı alanlardan bir tanesi olduğunu dile getirdi. Yirmibeşoğlu, 'Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda Türkiye'nin 144 ülke arasında 131'inci sıraya gerilediğine vurgu yaptı. Cinsiyet eşitliğinde en çok ilerlenmesi gereken alanların ise ekonomik katılım ve siyaset olarak ortaya çıktığını belirten Yirmibeşoğlu, kadına yönelik şiddetin kadın sorunu değil, toplumsal bir sorun olduğuna vurgu yaptı.

“Kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak zorundayız”

Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu ise konuşmasında, “Biz Mersin Kent Konseyi olarak ulusal bir mücadelede başarılı olmayı yerelden başlatmak gerektiğine inanıyoruz. Bu kentte yaşayan bizler kamu kurum ve kuruluşları, belediyeleri, meslek odalarını sivil toplum kuruluşları ile eşitlik genelinde şiddetin son bulması amacıyla farkındalık oluşturmak için çalışmalara davet etmeliyiz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hep birlikte birliktelik mesajları vermeliyiz. Kadına yönelik şiddete olayın esasına inemeyen, medyatik bir takım çıkışlar ile soruna çözüm getirilmesi mümkün değildir. Hukukun üstünlüğü, eşit yurttaşlığı, insan haklarını ve demokrasiyi yerleştirmek için kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak zorundayız. Bu ulusal ve yerel politikamız olmalı. Bunu da hep birlikte başarabiliriz. Birlikteysek güçlüyüz” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Taş, “Kadına yönelik ulusal ve uluslararası günlerin sayısının artmış olması bu sorunu sadece Türkiye'de

değil, dünyada da büyük bir problem olduğunu ve artık konunun billboardlardan ya da sosyal medya sloganlarından ibaret olmadığını, düşünsel alanda da sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yapılacağına işaret ediyor” şeklinde konuştu.

Konferans sonunda Mersin Ket Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu tarafından, avukat Fatma Vildan Yirmibeşoğlu'na plaket ve çiçek takdim edildi.