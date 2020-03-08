Mersin'de kadınlar doğa yürüyüşünde buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla hazırladığı programda, 'Doğa bizi çağırıyor' adıyla kadınlara özel doğa yürüyüşü etkinliği de yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinden yaklaşık 75 kadın, Toroslar ilçesinde yer alan ve Mersin'in merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sunturas Şelalesi civarında yaklaşık 5 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.

Kentin farklı mahallerindeki kadınlar doğada kaynaştı

Yaz aylarında başta Mersinliler olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinden yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, dokusuyla Karadeniz Bölgesini aratmayan Sunturas'ta yürüyüş yapan kadınlar, hem doğanın kalbinde huzur buldu hem de Mersin'e ait bir güzelliği görme imkanı yakaladı. Mersin'in farklı mahallelerindeki birçok kadının kaynaştığı doğa gezisinde, yöresel ürünleriyle bölgede satış yapan kadınlarla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.