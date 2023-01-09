Mersin'de kadınlar doğal ürünler üreterek kazanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Üretici Kadın Stantları', son olarak, Akdeniz ilçesinde yer alan Yoğurt Pazarında kuruldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadınlara destek vermek ve üretici kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak için hayata geçirdiği 'Üretici Kadın Stantları', kent genelinde faaliyet göstermeye devam ediyor. Son olarak Akdeniz ilçesinde yer alan Yoğurt Pazarında kurulan stantların başına geçen üretici kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştürme fırsatı buldu. Pazar alanında kurulan stantların başına geçen üretici kadınlar, birbirinden değerli el emeği ve doğal ürünleri satışa sundu. Mersinlilerin de yoğun ilgisine sahne olan pazarda bal, kuru meyveler, erişteler, ev yemekleri, organik sebzeler gibi birçok ürün yer aldı.

"Buradaki diğer kadınlarla fikir alış verişi yapıyoruz"

Pazarda stant açan üretici kadınlardan Selma Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır üretici kadın stantlarında yer aldığını ve çok memnun olduğunu belirterek "Toroslar'a bağlı Çamlıdere Köyü'nden geliyorum. Büyükşehir'in görevlileri sabahtan geldiler, beni evimden alıp buraya getirdiler, pazar bitince de geri götürecekler. O kadar mutluyum ki bunun için. Hem kendi paramızı kazanıyoruz, hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlar ediniyoruz. İki çocuk okutuyorum. Elde ettiğim gelir onlara fayda sağlıyor, harçlık verebiliyoruz, eşimizden para istemiyoruz. Çok güzel bir şey. Aynı zamanda sosyalleşiyoruz, başka insanları gördükçe insanın fikirleri de genişliyor. Fikir alışverişi yapıyoruz. Çok memnunuz" dedi.

"İnsanlara sağlıklı ürünler sunuyoruz"

Pazarda stant açan üretici kadınlardan Emine Erik ise, "Artık organik fazla bir şey kalmadı, millet arasa da bulamıyor. Elimizden geldiğince, insanlara sağlıklı ürünler üretmeye çalışıyor ve aynı zamanda evimize katkıda bulunuyoruz. Ürettikleri ürünleri tanıtmak ve evine katkıda bulunmak isteyen çok kadın var. Eline fırsat geçse, o kadar becerikli kadınlarımız var ki. Ayrıca değişik insanlar tanıyoruz, ben çok memnunum gerçekten" ifadelerini kullandı.

Belediyenin kadınları desteklemesinin çok önemli olduğuna değinen Selma Yıldız Arca da“ Nar ekşisi, kendi yapımım çörek otu yağı ve pekmezlerim var. Ayrıca ev yemekleri üretiyorum. Daha önce Narenciye Festivali'ne de katılmıştım, bu ikinci katılışım. Çok güzel, çok beğendim. Büyükşehir'in bize bu imkânı sağlaması çok güzel bir şey. Çocuk okutuyoruz ve evimize de maddi olarak katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.