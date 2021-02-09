Mersin'de kadınlar ev kazalarına karşı bilinçlendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Silifke ilçesindeki kadınlara 'Ev kazaları ve ilk yardım eğitimi' verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Silifke ilçesi Gazi Çiftliğinde başlattığı 4 haftalık eğitimler devam ediyor. Silifkeli kadınların ve çocuklarının 4 hafta boyunca Gazi Çiftliğinde alacağı eğitimlerle hem gelişimlerine hem de yaşam koşullarına fayda sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde eğitimlerin dördüncüsü olan 'Ev kazaları ve ilk yardım eğitimi' gerçekleştirildi.

Program 14 eğitimi kapsıyor

Gazi Çiftliğinde gerçekleştirilen bir aylık program kapsamında kadınlara takım çalışması, anne-çocuk iletişimi, kooperatifçilik, gıda üretimi, ambalajlama, ev kazaları ve ilkyardım, kadın sağlığı ile mevsimlik süs bitkileri yetiştiriciliği ve bakımı gibi eğitimler veriliyor. Çocukları ise eş zamanlı olarak mahremiyet, drama, ritim ve eğlenceli matematik gibi eğitimler alıyor.

Halk Sağlığı ve Denetimi Şube Müdürlüğünden ilk yardım eğitmeni hemşire Sonay Kılıç tarafından gerçekleştirilen Ev kazaları ve ilk yardım eğitimi'nde kadınlara, ev kazaları, zehirlenme, yanıklar ve olası boğulma tehlikesine karşı neler yapabileceklerinin detaylı bilgisi verildi. Eğitim hem sözlü hem de maket üzerinde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kadınların aldığı eğitimin yanı sıra çocuklar için de eş zamanlı olarak mahremiyet eğitimi gerçekleştirildi. Mahremiyet eğitimiyle çocuklarda öz savunma farkındalığının kazandırılması amaçlandı. Çocuklar için bir diğer etkinlik ise el göz koordinasyonlarını artırıcı el işi çalışması oldu.

“Evde meydana gelebilecek kazaları anlattık”

Kılıç, düzenledikleri eğitimin etkili ve faydalı geçtiğini belirterek, “Evde meydana gelebilecek kazalardan bahsettik. Bu kazaları nasıl önleyebiliriz, kazalar oluştuğunda neler yapılabilir anlattık. Zehirlenme durumlarında neler yapmaları gerekir, yanıklardan ve elektrik çarpmalarından bahsettik. Düşmelere bağlı kırık çıkıklarda nasıl müdahale yapmaları gerektiğini ve boğaza yabancı cisim kaçtığında nasıl müdahale edeceklerini maket üzerinde de gösterdik” dedi.