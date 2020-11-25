Mersin'de kadınlar KADES hakkında bilgiler verildi

Mersin Emniyet Müdürlüğünce '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla il merkezi ve ilçelerde stantlar kurularak, 6284 Sayılı Kanun ve Kadın Acil Destek Hattı (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadın haklarının korunması ve geliştirilebilmesi için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmaların kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Bu kapsamda, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, toplumsal farkındalığın artması adına il merkezi ve ilçe teşkilatlarında görev yapan emniyet personeli tarafından stantlar kurularak, kadınlara 6284 Sayılı Kanun ve Kadın Acil Destek Hattı hakkında bilgilendirmeler yapıldığı kaydedildi. Ayrıca emniyet personelince mahallelerde bilgilendirici broşürler dağıtıldığı ifade edildi.