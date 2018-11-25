Mersin'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

Mersin'de 'Kadına yönelik şiddete hayır' yürüyüşü düzenlendi.

Mezitli Belediyesi öncülüğünde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle düzenlenen yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Farklı kesimlerden kadınların turuncu renkli kıyafetleriyle katıldığı ve eski Mezitli Belediye binası önünden başlayan yürüyüş, slogan ve şarkılar eşliğinde Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti.

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nda tezgah açan çiftçi kadınların traktörleriyle eşlik ettiği yürüyüşte, emniyet güçlerinin yanı sıra AKUT üyeleri de kortej güvenliğini sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çaldığı marşlarla da kadınların coşkusu doruğa çıktı.

'Hep birlikte başaracağız' pankartı açan kadınlar , "Güçlü kadın güçlü toplum", "Kadına şiddete hayır" sloganları atarak yürüyüş boyunca düdük çaldı. Türk bayrağı, turuncu balon ve 'Kadınlar özgürse toplum özgürdür', 'Dünya kadınla güzelleşecek', 'Güçlü kadın güçlü toplum' dövizleri taşıyan kadınlar, şiddetin her türüne tepki gösterdi. Kortejde ilginç kostümleri ile katılan Pompei Tiyatrosu oyuncuları renkli görsellik oluşturdu.

Demokrasi Meydanı'nda son bulan etkinlikte konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kadınların güçlü olduğu Türkiye'nin çok daha güçlü olacağını belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi Mezitli'de de kadına şiddet konusunda sesimizi kadınlarla birlikte çıkaracağız. Mezitli Belediyesi kadın dostu bir belediye. Mezitli ilçesinde yaşayan kadınların sıfır sorunu olsun istiyoruz. Tabi bunun Türkiye'ye yayılması tek arzumuzdur. Biz büyük ölçüde bunu başardık. Kadınlarımızın ekonomik yönden özgür olmasını her zaman hedefledik. Ve bu konuda da adım adım başarıya ulaşıyoruz. Kadınlarımızı ekonomik özgürlüğüne kavuşturup eşlerinin yanında ikinci sınıf olmaması için çalışıyor bu zinciri kırmak istiyoruz" dedi.

Mezitli Soroptimist Kulübü tarafından Başkan Tarhan'a teşekkür plaketinin sunulduğu etkinliğin sonunda Toros Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, kadına yönelik şiddetle ilgili mini bir konferans verdi.