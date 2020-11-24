Mersin'de kadınlar SMA hastası çocuk için stant açtı

Mersin'in Mut ilçesinde üretici kadınlar, 3.5 yaşındaki SMA hastası kız çocuğuna yatak desteğinde bulunabilmek için stant açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mut ilçesinde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Taşhan'daki kadın üreticiler, stantlarını bu kez SMA hastalığı ile mücadele eden 3.5 yaşındaki Nisa Nur Varol'un ihtiyacı olan medikal yatağı almak için açtı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yakın zamanda Varol ailesiyle tanıştı. Ekipler, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı ile mücadele eden 3.5 yaşındaki kızları Nisa Nur için medikal yatak talebi olan aileye hemen cevap verdi. Varol ailesi kızları için hastanede mücadele ederken Büyükşehir Belediyesi de onların mücadelesine ortak oldu ve Taşhan'da anlamlı bir kermes etkinliği düzenledi. Yerel sanatçılardan Ali Rıza Yılmaz da kermese destek vermek amacıyla bir konser gerçekleştirdi.

"Her şey Nisa Nur rahat yatabilsin diye"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yakın zamanda Nisa Nur için 'Birlikte sevgimizi çoğaltıyoruz' diyerek sosyal medya hesaplarından bir çağrı yaptı. Kısa süre önce Mut'lu kadınların sosyalleşebilecekleri, ürünlerini satabilecekleri ve aile ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri bir pazar yeri haline getirilen Taşhan'da, üreticilerin el emeği göz nuru ürünleri bu kez Nisa Nur için satışa sunuldu.

Dokuma ürünlerinden el yapımı zeytin, zeytinyağı ve salçaya, kitaptan zücaciyeye kadar pek çok ürün stantlarda yerini aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı gönüllülerinden firma sahibi Barış Deniz Akbaş ise satış stantlarında ürünlerinin tazeliğini koruma ve görsel bütünlük sağlamak amacı ile ambalajlama ve raf ömrü uzunluğuna dair bir eğitim gerçekleştirdi.

“Bugünkü etkinliğimiz SMA'lı çocuklarımızın yüzü gülsün diye”

Üretici Fatma Isbaha düzenlenen yardım kermesinde bulunduğu için çok mutlu olduğunu, herkesin kendi imkanı ölçüsünde katılım sağladığını ifade ederek, “Bugünkü etkinliğimiz SMA'lı çocuklarımızın yüzü gülsün diye. Nisa Nur'umuz için toplandık, yardım topladık. Ona bir yatak sağlamaya çalışıyoruz. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz” dedi.