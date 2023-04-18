Mersin'de Kadir Gecesinde 10 bin paket lokma tatlısı dağıtıldı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairelerinin koordinesinde, merkezde ve merkez dışındaki ilçelerde toplam 10 bin paket lokma tatlısı vatandaşlara ulaştırıldı. Sosyal Hizmetler Dairesinde görev yapan ve Fuar Merkezi Geçici Barınma Merkezi sorumlusu Arif Türkoğlu, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, daha önceki mübarek günlerde olduğu gibi, bu gecede de misafirlerimize, gecenin maneviyatına uygun ikramlarda bulunduk. Bu yıl ülkemiz büyük bir afet geçirdi ve Mersin'e de 11 ilden misafirlerimiz geldi. Fuar alanında ve diğer alanlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak misafirlerimizi konuk ediyoruz. Gecenin maneviyatına uygun olarak, konuklarımıza lokma tatlısı ikramında bulunduk” dedi.