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Mersin'de kalorifer kazanı patladı

Mersin’in Mut ilçesinde 11 katlı apartmanın ısıtma sistemindeki kalorifer kazanı patladı.

Mersin'in Mut ilçesinde 11 katlı apartmanın ısıtma sistemindeki kalorifer kazanı patladı.


Mut'un Meydan Mahallesi, Hüseyin Gezer Caddesi'ndeki apartmanın merkezi ısıtma sistemindeki kalorifer kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.


Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin önündeki boş iş yerlerinin cam ve çerçeveleri parçalandı.


Olayda dumandan etkilenen Bilal Bor, ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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