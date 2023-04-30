Mersin'de kar yağışı esnasında kaybolan şahıs 24 saat sonra sağ bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar yağan dağlık ve ormanlık alanda kaybolan vatandaş, 24 saat sonra sağ olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Toros Mahallesi'nde 1600 rakımlı Ünlük Tepesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adem Uçgun adlı vatandaş dün öğle saatlerinde kar yağan dağlık ve ormanlık alanda mantar aramaya çıktı. Eve dönmeyince Uçkun için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine AFAD, jandarma ekipleri ile vatandaşlar kayıp kişinin bulunması için geç saatlere kadar ormanlık alanda arama yaptı. Aracı park halinde bulunan Adem Uçgun için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde daha geniş bir alanda devam etti. AFAD ve jandarma ekipleri, kar yağışı sebebiyle 'çatma' diye tabir edilen çobanlara ait bir barakaya sığınan Uçgun'u sağ olarak buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uçgun'un tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.