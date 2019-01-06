Mersin'de kar yağışı etkili oluyor

Mersin'in yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı Toroslar'ı beyaza bürürken, vatandaşlar da soğuğa rağmen karın tadını çıkarıyor.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı, özellikle merkez Toroslar ilçesinin yaylalarında etkili oldu. İlçeye bağlı Arslanköy, Gözne, Ayvagediği ve Kepirli yaylaları beyaza bürünürken, kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı.

Kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ederken, kartpostallık görüntüleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşımda bulundu.