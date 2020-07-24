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Mersin'de kara yolunda koşan atlar görenleri şaşırttı

Mersin’de kara yolu üzerinde koşan 2 at, araç sürücülerini şaşkına çevirdi.

Mersin'de kara yolu üzerinde koşan 2 at, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Yarış pistindeymiş gibi koşan atlar, trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi sınırları içerisindeki D-400 kara yolu üzerinde koşan 2 at, trafikteki araç sürücülerini şaşırttı. Trafikteki araçların arasında pistte yarışır gibi koşan atlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Trafikte seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülen atlar, bir süre yolda koştuktan sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

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