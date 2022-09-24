Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu

Mersin'in ilk balık festivali olan Karaduvar Balık Festivalinde, vatandaşlara 10 tonun üzerinde sardalya dağıtılacak. Halk, balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, çocuklar için hazırlanan eğlence alanları da renkli görüntülere sahne oluyor.

Mersinliler, Akdeniz ilçesinin sahil mahallesi Karaduvar'da düzenlenen Balık Festivalinde, sardalya-ekmek lezzeti, müzik ve eğlenceyle buluştu. İlki 2019 yılında yapılan, pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılmayan, geçen senede ikincisi yapılan Karaduvar Balık Festivali, üçüncü kez Mersinlilerle buluştu. İki gün sürecek festival için Karaduvar sahilinde onlarca stant kurularak, vatandaşlara Akdeniz'in lezzeti sardalya ekmek dağıtıldı. Konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve oltayla balık tutma da dahil bir çok farklı alanda ödüllü yarışmaların düzenlendiği festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale akın eden Mersinliler, Eylül ayının sonu olmasına rağmen hem güneşin tadını çıkardı hem de balık ekmeğe doydu. Ekmek arası sardalya alabilmek için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, deniz kıyısına inerek, ikram edilen şalgamla birlikte keyifle balık ekmeklerini yedi. Hakan Altun'un konserleriyle renk katacağı festivalde, birçok etkenlik düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla düzenlenen Karaduvar Balık Festivaline, bu yıl il dışında da çok sayıda vatandaşın katılması beklenirken, 2 gün boyunca halk sardalya-ekmek ziyafeti çekecek. Festival, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile birçok vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

"İnsanlarımızı balıkla, denizle ve güneşle buluşturacağız"

Yürüyüşün ardından festivalde, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da halka balık ekmek dağıttı. Daha sonra İHA muhabirine festivali değerlendiren Başkan Gültak, bir hayali gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İlk sene yaptığımızda insanlar tedirgindi olur mu, olmaz mı diye ama çok güzel bir festival oldu. Pandemiden dolayı 2020 yılında ara vermek zorunda kaldık. Geçen yıl ikincisini yaptık. İkincisi çok daha büyük oldu. Bu üçüncü olacak. Tabi stantlarımızın sayısı arttı, yaptığımız etkinlikler arttı. Yine 13.00-15.00 arasında balık ekmek dağıtacağız. Onun dışında oyuncuların, çocukların, gençlerin birçok eğleneceği etkinlikler olacak. Bu sene stant, oyun alanları sayımız 2-3 kat arttı. Özellikle deniz polisimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekipler burada gösteriler yapacaklar. Devletimizin gücünü de göstereceğiz. Akşamda güzel bir konser olacak. Hakan Altun Mersinlilerle buluşacak. Yarında bu etkinliklerimiz devam edecek. Bu seneye farklı olarak deniz oyunları gösterileri akşam ışıklı olacak. Yarın gündüz olacak. Bu sene farklı etkinliklerimiz de var. Önemli bir etkinlik diye düşünüyoruz. İnsanlarımızı balıkla, denizle, güneşle buluşturacağız. Bu 2 günlük bir iş değil. Burada esnafı gezdiğinizde, sağı solu gezdiğinizde bunun 12 aya yansıdığını göreceksiniz. Şu an Türkiye'nin birçok noktasından vatandaşlar sırf bu festival için buraya geliyorlar. Bu aynı zamanda iç turizmi sağlıyor. Aynı zamanda Karaduvar'ı Mersin'e, Türkiye'ye tanıtmaya yarıyor. Yani Akdeniz tanılıyor. Bu 2 günlük iş değil. Aslında geri kalan zamanlarda Akdeniz'in, Karaduvar'ın esnafı bu işten faydalanıyor. Bunun en önemli sonucu da bu. Bunun şöyle de sağlamasını yapıyoruz. Arama motorlarına balık festivali diye girdiğinizde birinci Karaduvar Balık Festivali çıktığını göreceksiniz. Bu sene 10 tonun üzerinde balık ekmek dağıtılacak. Tüm vatandaşları buraya bekliyoruz. Merak etmesinler herkesin eğleneceği alanları oluşturduk" dedi.