Mersin'de Karaduvar Balık Festivali coşkusu yaşandı

Kentin ilk balık festivali olan Karaduvar Balık Festivalinde, vatandaşlara 5 ton ekmek arası sardalya ikram edilirken, ünlü sanatçılar İrem Derici ve Ece Seçkin konserleri de festivale renk kattı.

Mersinliler, Akdeniz ilçesinin sahil mahallesi Karaduvar'da düzenlenen Balık Festivalinde, saldalya-ekmek lezzeti, müzik ve eğlenceyle buluştu. İlki 2019 yılında yapılan, pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen Karaduvar Balık Festivali, hafta sonu yeniden Mersinlilerle buluştu. İki gün süren festival için Karaduvar sahilinde onlarca stant kurularak, vatandaşlara Akdeniz'in lezzeti sardalya ekmek dağıtıldı. Konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve oltayla balık tutma da dahil bir çok farklı alanda ödüllü yarışmaların düzenlendiği festival renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale akın eden Mersinliler, ekim ayının ortasında hem güneşin tadını çıkardı hem de balık ekmeğe doydu. Ekmek arası sardalya alabilmek için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, deniz kıyısına inerek, ikram edilen şalgamla birlikte keyifle balık ekmeklerini yedi.

“Karaduvar, Türkiye'nin en önemli balıkçı kasabalarından biri”

Festivalde, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da ocak başına geçerek, sardalya pişirip halka balık ekmek dağıttı. Festivali değerlendiren Gültak, “Bir iddiamız var; Karaduvar, Türkiye'nin en önemli balıkçı kasabalarından biri. Sahillerimizi hazırlıyoruz zaten, altyapısı hazırlandığında, burada bazı çalışmalar yapıldığında Karaduvar bir anda insanların geldiği, balığını yediği ve rahatladığı bir alan olacak” dedi.

“Bu zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz”

İstanbul ve farklı illerden festivale gelenler olduğunu vurgulayan Gültak, “2019'da iki günde 50 bin kişiye ulaşmıştık. Bugün çok daha farklı rakamları bekliyoruz. hava sıcak ve güneşli, ortam güzel ve insanlar akın akın geliyorlar. Burada balık kültürü var. Arap kardeşlerimizin kültürleri var, farklı mezeler var ve farklı coğrafyaların insanları burada yaşıyor. Bu da bir zenginlik; bu zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

Ünlü sanatçılar İrem Derici ve Ece Seçkin, festivale renk kattı

Festivalin ilk gününün akşamında ünlü sanatçı İrem Derici sahne aldı. Karaduvar sahilinde, binlerce kişinin katıldığı konserine 'Yansın Geceler' şarkısıyla başlayan Derici, gece boyunca sevilen parçalarını seslendirdi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan sanatçıya, Mersinliler büyük sevgi gösterisinde bulundu, bazı şarkılarına eşlik etti. Sahne şovlarıyla da büyük beğeni toplayan Derici, unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin kapanış konserinde ise Ece Seçkin sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konsere 'Dibine Dibine' şarkısıyla başlayan Seçkin, gece boyunca sevilen birçok şarkısını seslendirdi. Dansçılarıyla muhteşem bir sahne performansı sergileyen Seçkin, izleyenlerden tam not aldı. Konser sonunda Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından sanatçılara çiçek verildi.

Mersinlilerin 2 gün boyunca balığa ve eğlenceye doyduğu festival kapsamında ayrıca Dr. Ender Saraç da bir söyleşi gerçekleştirdi.