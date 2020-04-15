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Mersin'de karantina süreleri dolan 244 vatandaş evlerine gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen 244 vatandaş, Mersin’deki 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 244 vatandaş, Mersin'deki 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildiği bildirildi.


Mersin İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle KKTC'den getirilen ve 14 günlük karantina süresini, yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Erdemli Kızkalesi Yurdunda ve Anamur Yurdunda dolduran 244 vatandaş, AFAD Mersin tarafından organize edilen araçlarla, sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde bu sabah memleketlerine uğurlandı. Vatandaşların, otobüslere bindirilmeden önce tek tek ateşleri de ölçüldü.


31 Mart tarihinde, KKTC'den yurda dönüş yapan 244 vatandaş, limanda yapılan sağlık muayenelerine müteakip 13 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Erdemli Kızkalesi Yurdu ve Anamur Yurduna yerleştirilmişti.

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