Mersin'de karaya oturan gemide nefes kesen kurtarma operasyonu

Mersin'de dün etkili olan fırtına dolayısıyla karaya oturan ticari gemideki 2 kişi, helikopterle yapılan kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri helikopter gemi üstünde sabit durarak, bir asker halatla aşağı inip sırayla 2 kişiyi kurtardı. Nefes kesen operasyon sonrası kurtarılan 2 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dün öğleden sonra kentte etkili olan fırına birçok ağacı, çatıyı yerinden sökerken, denizde bulunan tekneler ve gemilerde zor anlar yaşadı. Yaklaşık bir yıl önce Mersin Limanı'na hayvan getirdiği öğrenilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri de dünden beri önlem aldı. Gemide haciz işlemlerinden dolayı bulunan 2 kişi ise kurtarılmayı bekledi.

Gemide bulunan 2 kişi için bugün nefes kesen kurtarma operasyonu yapıldı. Genel Kurmay Başkanlığına bağlı skorsky helikopteri sabah saatlerinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na indi. Bir süre burada bekleyen helikopter, ardından geminin üzerinden bir tur atarak, operasyonun yapacağı yerde durdu. Geminin tam ortasında durarak, yakın bir noktaya kadar inen helikopterden bir asker, halat yardımıyla aşağı indi. Burada sırayla 2 kişiyi kendine bağlayan asker, sorunsuz bir şekilde helikoptere çekti. Sıkıntısız bir şekilde helikoptere alınan 2 kişi, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na bırakıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenin 2 kişi, tedbir amaçla hastaneye götürüldü.

Öte yandan, geminin ise hava koşulları düzelene kadar bulunduğu bölgede kalacağı, daha sonra çalışma yapılacağı öğrenildi.