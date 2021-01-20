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Mersin'de karda mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla yollarda mahsur kalan 12 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla yollarda mahsur kalan 12 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından gelen ihbarlar üzerine karla mücadele çalışması yürüterek, 6 araçla yolda mahsur kalan 12 kişiye ulaştı.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak akşam saatlerinde başlayan ve yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle Erdemli ilçesinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Ekipler, Erdemli'nin Aydınlar Mahallesi ile Çerçili Mahallesi arasında meydana gelen buzlanma nedeniyle aracı kayan ve yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Bir greyder, bir tuzlama aracı ve 5 personel ile çalışma yapan ekiplerin gerçekleştirdiği tuzlama çalışması ile vatandaşlar mahsur kaldıkları noktadan kurtarıldı.


Ayrıca, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ayrancı yolunda da mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Ekipler, Sorgun Mahallesi'nde de tuzlama çalışması yaptı.

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