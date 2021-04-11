Mersin'de kardan kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Mersin'in Toroslar, Erdemli ve Gülhar ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinin yolu açması ile kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde yol açma çalışması başlattı. Toroslar ilçesinin Atlılar, Değnek, Tırtar, Yavca ve Aslanköy mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ana arterler açılırken, yolda kalan Yörük vatandaşın imdadına yine karla mücadele ekipleri yetişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, şahsı ve üzeri yem yüklü katırı kurtararak evine ulaştırdı.

Karla mücadele ekiplerinin Erdemli ilçesinde de kar mesaisi sabaha karşı başladı. Kardan kapanan yolları açmakla işe başlayan ekipler, sabah saatlerinde mermer ocağında çalışan işçileri taşırken kardan kapanan yolda mahsur kalan servis aracını kurtardı. Ekiplerin yolu açmasıyla işçiler güvenli bir şekilde yeniden yollarına devam etti.

Yine Erdemli ilçesinin Toros Mahallesi Kopankavak mevkiinde koyun ağılında mahsur kalan Hatun Dikmen ekiplerce kurtarıldı. Dikmen, “Koyun ağılımda kardan kapandık, mahsur kaldık. Belediyemiz sağ olsun ekipleriyle geldi, burada bizim yolumuzu açtı” dedi.

Kar engeline takılan yem yüklü 4 tır kurtarıldı

Yoğun kar yağışından etkilenen bir diğer ilçe de Gülnar oldu. Karla mücadele ekipleri, Çukurasma, Kurbağa, Üçoluk, Taşoluk, Yarmasu, İshaklar, Demirözü, Konur, Dayıcık, Örenpınar, Kuskan, Gezende, Köseçobanlı, Yassıbağ ve Akova mahallerinde sabah 07.00'den itibaren yürüttükleri çalışmalarda hem yol açtı hem mahsur kalanları kurtardı. Gülnar'da ekipler gelen ihbar üzerine gittiği Örenpınar ve Çukurkonak Mahallesi arasındaki Döşeme mevkiinde mahsur kalan yem yüklü 4 tırı ve sürücüleri ile 4 otomobili kurtardı. Tipi nedeniyle yolların sık sık kapandığı ilçede 4 araç ve 12 personel ile yürütülen mücadele sayesinde tüm yollar açıldı.