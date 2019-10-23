Mersin'de Kariyer Merkezi açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'Kariyer Merkezi' yarın açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, işverenlere, öğrencilere ve iş arayanlara yönelik rehberlik hizmetleri ile Mersinli vatandaşların yanında olacak Kariyer Merkezi'nde, kişisel ve kurumsal eğitimler, özgeçmiş oluşturma ve mülakat simülasyonlarıyla iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını hedefliyor.

Mersin'de bir ilk

Mersin'de bir ilk olan Kariyer Merkezi, işsizlik sorununun çözümüne destek olabilmek için vatandaşları mesleki ve kişisel yetenekleri doğrultusunda profesyonel bir platformda buluşturarak yönlendiriyor. Merkezde rehberlik hizmetinin yanı sıra yönlendirme hizmeti ve eğitimler de veriliyor. Böylece iş arayanlar ve iş insanları arasında sürdürülebilir bir iletişim ağı kuruluyor.

Dünyanın önemli firmalarının profesyonel yöneticileri Mersin'e geliyor

Mersin, kasım ayında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği koordinesinde ve işgücü piyasasına yön veren birçok kuruluşun işbirliğinde 14-15 Kasım'da '9. İnsan Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Zirvesi' gerçekleştirilecek. 'Geleceğe iz bırak' sloganıyla düzenlenen zirvede, dünyanın önemli firmalarının profesyonel yöneticileri Mersinliler ile buluşacak.