Mersin'de Kariyer Merkezi Çalıştayı

Mersin'de işsizlik sorununun çözümüne destek olabilmek için iş arayanlarla işverenleri, ihtiyaçları, mesleki ve kişisel yetenekleri doğrultusunda profesyonel platformda buluşturmayı amaçlayan Kariyer Merkezi'nin kuruluş çalıştayı yapıldı.

Çalıştaya Mersin'in önemli iş insanları, oda ve dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çalıştay, seçim döneminde işsizlik konusunun çözümünde önemli bir adım olacak olan Kariyer Merkezi'nin müjdesini veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

“Başkalarının görüşlerine değer vermek son derece önemli bir yaklaşım”

Daha önce de stratejik plan çerçevesinde bazı çalıştaylar yaptıklarını hatırlatan Seçer, "Olumlu ve faydalı sonuçlar aldık. Fikirlerin çatıştığı yerde, farklı fikirlerin olduğu yerde saçılan kıvılcımlar bizlerin yollarını aydınlatıyor. Sormak, soruşturmak, dinlemek, başkalarının görüşlerine değer vermek son derece önemli bir yaklaşım. Hayatımızın her alanında bunu uygulamanın faydalarını da gördüğümüzü söyleyebilirim” dedi.

“Mersin'in önemli bir istihdam sorunu var”

Mersin'in en önemli sorunlarından birinin de işsizlik olduğunu ve toplumun konuyla ilgili bu beklentisine siyasilerin de cevap vermesi gerektiğini ifade eden Seçer, “Kariyer Merkezi konusu, bizim seçim öncesi programımıza koyduğumuz, daha sonra bildirgemizde de yer alan, aslında temelde çıkışı Mersin'in bugün içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durumdan kaynaklı. Bu durum işsizlik oranının yüksekliğinden, gelir dağılımındaki adaletsizlikten kaynaklı ve gelişmeye açık bir şehir olmasından ortaya çıktı. Olaya 2 perspektiften bakmak lazım. Birincisi siyasetçi gözüyle, diğer taraftan da bir şehrin sorunlarını inceleyen bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmek lazım. Her 2 tarafta da ortaya şu çıkıyor. Mersin'in önemli bir istihdam sorunu var, işsizlik sorunu var, kalifiye eleman sorunu var. Bir taraftan yatırımlar devam ederken o yatırımları ekonomik değere dönüşecek kalifiye işgücünün sorunları sıkıntıları yaşanıyor. Diğer taraftan da bizim siyasetçiler olarak toplumsal beklentilere cevap verme ihtiyacımız var. Herkes benden iş istiyor. Her 10 vatandaş belediye başkanlığından ilk talebiniz nedir sorusuna, mümkünse çocuğuma, yeğenime iş versin oluyor” diye konuştu.

“Merkezimiz ekim ayının başında açılacak”

Kariyer Merkezini önemsediklerini ve çok yakında açılışını yapacaklarını da kaydeden Seçer, “Kariyer Merkezini bizim yönetim şemasında direkt Genel Sekretere bağladık. Önemsiyoruz, yaptığımız işin de bir anlamı olsun, yaptığımız iş bir tabela işi olmasın. Kariyer Merkezimiz oluştu. Bina olarak sanıyorum ekim ayının başı gibi de orada açılışını yapacağız, faaliyetlere başlayacağız. Belediyemize her gün onlarca, yüzlerce işsiz yurttaşımız, genç yurttaşımız geliyor. Biz bunları klasik bakış açısıyla, klasik siyasetçi söylemleriyle oradan göndermek değil, onları gerçekten samimi olarak dinlemek, onları kayıt altına almak, onların ihtiyacı olan desteği vermek, yaptığı işi belirli kurallar çerçevesinde doğru yapmasını sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kariyer Merkezi Projesi Mersin'de ilk”

Kariyer Merkezi projesinin Mersin'de bir ilk olduğunu söyleyen ve proje fikrinin oluşma sürecini katılımcılarla paylaşan Seçer, “Bu Mersin'de bir ilk. Daha önce büyükşehirde böyle bir çalışma olmamış. Serkan Özada Bey, İŞKUR'dan belediyemize katıldı ama daha önce de özel sektörle dernek vasıtasıyla önemli ilişkileri olduğunu biliyorum. Aslında bu fikri de ortaya çıkaran, benim adaylık sürecimde değil, aday adaylığı sürecimde derneklerinin bir toplantısına katılmamdan sonra bu fikir ortaya çıktı. Orada bana yapılan sunumdan etkilendim. Sonrasında iletişimi sürdürdük. Aslında bu çalıştayın temelleri bundan bir buçuk yıl öncesine dayanıyor. Bu kadar önemli bir çalışma süreci” şeklinde konuştu.

“Mersin'e en iyi hizmeti vermek istiyorum”

11 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşen 'büyükşehir belediye başkanları buluşması'na katılarak, Mersin'in geleceği için temel anlayışlarını ortaya koyduklarını ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "Ben kenti iyi şekilde yönetmek istiyorum ve bunun için de gereğini yapıyorum. Gereği de örneğin dün Ankara'da Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine o toplantıya iştirak etmekti. Çünkü ben Mersin'i en iyi şekilde yönetmek, Mersin'e en iyi hizmeti vermek istiyorum. Temel anlayışımız, o toplantıda olma anlayışımız; Türkiye'de gereksiz şekilde ekonomik, sosyal ve siyasi problemlerle gerilmiş toplumun üzerindeki gerginliğin atılmasını sağlamak. Gidelim, insanlar bizi görsün. Bugün ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı bizi samimi olarak oraya çağırmıştır. İşbirliğine açık olduğunu ifade etmiştir.”

“Partimize bakmaksızın belediyelerimize yardımcı olsunlar”

Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki buluşmanın önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Seçer, “Buluşmaya katıldık ve bir başlangıç yapalım dedik. İnşallah önümüzdeki günlerde bu prensipler çerçevesinde Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, kamu kurumlarımız ve onun başındaki idareciler, bizim hangi siyasi partiye mensup olduğumuza bakmaksızın belediyelerimize yardımcı olsunlar. Bizim temel anlayışımız buydu” dedi.

“Mersin'e pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği vurgusunu yaptım”

Başkent Ankara'daki buluşmada Mersin'in işsizlik başta olmak üzere önemli sorunlarına değindiğini ve demografik yapısı oldukça karmaşık hale gelen Mersin'e pozitif ayrımcılık vurgusu yaptığını söyleyen Seçer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Orada dile getirdiğim Mersin ile ilgili konuların başında, Mersin'in demografisi, Suriyeli misafirler konusu vardı. Toplumsal barışa ve huzura, belki de tedbir alınmazsa olumsuz tesir edecek bütün bu konuları dile getirdim. Oradan da işsizlik meselesine bağladım ve hükümetlerin, merkezi yönetimin başta Mersin komşu ilimiz Adana, Hatay, Gaziantep, demografi ve sosyo-ekonomik yapısı birbirine benzeşen illere pozitif ayrımcılık yapması gerektiği vurgusunu yaptım.”

Kariyer Merkezi ne yapacak?

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk defa kurulacak olan Kariyer Merkezinde çalışmaları kapsamında rehberlik, yönlendirme, iş arama becerileri eğitimleri gibi konular üzerinde durulacak. Kariyer Merkezinin kurumsal yapısını oluşturmak amacıyla örnek bir Kariyer Merkezi Modeli tasarlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin hedef kitlesini iş arayanlar, öğrenciler, gençler ve işverenleri oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, Kariyer merkezi aracılığıyla iş insanları ile sürdürülebilir bir iletişim ağı kurmayı planlıyor.