Mersin'de karla mücadele çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle yüksek kesimlerde yer yer 1 metreyi bulan kar yağışına karşı vatandaşların mağdur olmaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in batı ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ancak günler öncesinden gerekli hazırlıkları yaparak koordinasyon kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şiddetli kar yağışına rağmen kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açarken, yürütülen çalışmalar kapsamında çoğu köy yolunun da kapanmasını engelledi.

Mersin genelinde 10 ilçede 34 iş makinesi, 5 kamyonet, 13 arazi aracı ve 98 personelle beyaz örtüye karşı başarılı çalışmalar yürüten ekipler, 72 mahallede yaklaşık 750 kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Bir taraftan karla mücadele eden ekipler, alınan ihbarlara da kısa sürede yanıt vererek Mut ilçesi Kavaközü Mahallesi'nde rahatsızlanan Asiye Çetin'i sağlık kuruluşuna yetiştirdi. Ekipler ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde erzak dağıtımı da yaparak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara aralıksız olarak devam etti.

Öte yandan Erdemli Belediyesi'de kar yağışı sebebiyle kapanan ilçe yollarını temizleme çalışmalarına başladı. Hafta başında beklenen kar yağışı sebebiyle önlemlerini arttıran ekipler, dün gece bölgeyi etkisi altına alan yağışa karşı, yolları kapanan mahallelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.

Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı, ilçenin Aydınlar, Sarıkaya, Güzeloluk, Güneyli, Tozlu, Harfilli, Sorgun, Şahna ve Sinap mahallelerinde yolların kapanmasına neden oldu. Yolları kapanan mahallelerde eş zamanlı çalışma yürüten Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm yolların açılmasını sağlayarak olumsuzların önüne geçti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tolu, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Belediye çalışanlarının fedakârca 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini kaydeden Tollu, gece ve gündüz mefhumu olmadan, soğuk sıcak demeden çalışan tüm personele teşekkür etti.