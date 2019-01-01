Mersin'de katı atıktan 47 bin 812 megavat elektrik üretildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında 594 bin 972 ton katı atığı bertaraf ettiği, bertaraf edilen atıklardan 47 bin 812 megavat elektrik üretimi gerçekleştirdiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2018'de hayata geçirilen projeler ile 2019'da yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler verildi. Açıklamaya göre, ulaşımdan altyapıya, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan projelerden kırsal kalkınmaya, sosyal hizmetlerden sanatsal faaliyetlere kadar her alanda 2018 yılı yatırımlarla, projelerle ve etkinliklerle dolu dolu geçti.

2018 yılında yapımı kısa sürede tamamlanan Egemenlik Katlı Kavşağı, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, Tarsus Zeytin- Yaprak Salamura Tesisi, Yenişehir Bölge Parkı içerisinde Emekli Dinlenme Evi, Gençlik Lokali, Çocuk Danışma Merkezi, Zeytin Dalı Anıtı, gibi önemli projeler Mersin halkına kazandırıldı.

Özellikle son iki yıldır sahillerde başlayan dönüşüm ile Mersin sahil şehri kimliğine yakışır bir hale geldi. Sokakların denize çıktığı kent Mersin'de sporu, doğayı, denizi seven tüm vatandaşlar 2018 yılında daha nezih ve modern bir sahile kavuştu. Mezitli Sahil Alanında Kentsel Tasarım Çalışmalarını tamamlayarak Akdeniz'e yakışır bir sahil kimliği kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir sahil bandı yenileme çalışmalarına da hızla devam ediyor. Sadece sahillerde değil plajlarda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında ikinci mavi bayrağı ise Susanoğlu Halk Plajı'na kazandırdı.

594 bin 972 ton katı atık bertaraf edildi

Çevreyi koruyan projeleri ile pek çok ödüle layık görülen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Tarsus Gürlü, Silifke Göksu ilçelerinde hizmet eden katı atık düzenli depolama alanında toplam 594 bin 972 ton atığı bertaraf etti. Bertaraf edilen atıklardan ise 47 bin 812 MW elektrik üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca deniz kirliliği ile mücadele kapsamında, 2018 yılında 3 yeni deniz denetim aracı ve deniz süpürgesi filoya eklendi.

Belediye ekipleri 2018 yılı içerisinde 127 bin 5 ton sıcak asfalt, 131 kilometre birinci kat sathi kaplama, 109 kilometre ikinci kat sathi kaplama gerçekleştirdi. Ekipler, 56 bin 774 metrekare kaldırım çalışması yaparken, 23 kilometre yeni yollar açarak hem yolları hem gönülleri birleştirdi.

Ulaşımda hayata geçirdiği katlı kavşak, yeni otobüs hatları, sinyalizasyon sistemi gibi yeni projeleri ile Mersin trafiğine rahat bir nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu alanlara ve okul çevresine yaptığı yürüyen merdivenli üst geçitler ile hem yayaların hem de sürücülerin güvenliğini sağladı.

1 yılda toplam 727 kültürel etkinlik sanatseverle buluştu

Fiziki hizmetlerin yanı sıra vatandaşların sanatla buluşması ve sosyal hayatın canlanması için de etkinlikler düzenleyen belediye, konserler, tiyatrolar, spor organizasyonları gibi kültürel sportif faaliyetler ile Mersinli vatandaşların sanatsal ihtiyaçlarını karşıladı. Spora ve sporcuya verdiği desteklerle de gençleri ve tüm Mersinlileri spora teşvik eden Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı içerisinde spor başarı ödülleri kapsamında 109 sporcuya, 57 antrenöre, 5 kulüp ve takıma 726 bin 621 TL ödül, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım kapsamında Mersin'de faaliyet gösteren 89 kulübe ayni, 84 kulübe nakdi toplamda 1 milyon 93 bin 396 TL yardım yaptı.

Engelsiz Sanat Festivali ile dünyanın gözü Mersin'e çevrildi

Düzenlediği etkinlikler, hayata geçirdiği projeler ile dezavantajlı ve özel bireylerin ve ailelerinin yüreğine dokunan belediye, bu yıl ikinci kez düzenlediği Engelsiz Sanat Festivali ile Engelsiz kent Mersin unvanını sonuna kadar hak ettiğini kanıtlamış oldu. Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin ikincisi, merhum Aşık Veysel anısına gerçekleştirildi. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan festival kapsamında kent merkezindeki farklı semtlerde konser sahneleri kuruldu ve sergi alanları açıldı. 4 gün süren festivalde farkındalık oluşturmak adına panel ve çalıştaylar da düzenlendi.

Hizmetler havada ve karada devam ediyor

Çağını yakalayan bir belediyecilik anlayışı ile hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesine kazandırdığı helikopter ile hizmetlerini hem havadan hem karadan sürdürüyor. Mersinlilere kazandırdığı helikopter ile orman yangınları, doğal afetler, su havzalarının kontrolü, sağlık, arama kurtarma, ulaşım, yüksek bina yangınları, deniz kirliliği denetimi, başta yüksek yapılar, gökdelenler olmak üzere kent içinde trafikte veya başka bir konumda ortaya çıkacak sorunlara anında müdahale edebilecek. MBB 1 ismi verilen helikopter, Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi envanterine kayıtlı olarak alınan ilk helikopter olma özelliğini taşıyor.

2019'da Mersin'i vizyon projeler bekliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında somut adımlarını attığı ve ilerleyen süreçlerde Mersin'e kazandıracağı en önemli ve en büyük projelerinden biri de Metro Projesi. Belediyenin Mersin'e ulaşımda çağ atlatacak en önemli projelerinden biri olan ve Ulaşım Ana Planı stratejileri kapsamında hazırlanan alternatifler arasında yer alan Karma Raylı Sistem Projesi, bakanlık

tarafından uygun görülerek onaylandı. İlk etapta TCDD-Gar ile Mezitli-Soli arası yapımı planlanan toplam 16.30 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hattı üzerinde 12 adet istasyon alanı, bir adet depolama alanı yer alacak. Planın hedef yılı olan 2030'da söz konusu hatta günde 273 bin, yılda 93 milyon yolcunun taşınacağı öngörülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın sözünü verdiği 'deniz otobüsü' için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Deniz otobüsü için Çanakkale Özel İdaresi ile anlaşan Büyükşehir Belediyesi ilerleyen günlerde deniz otobüsünün alımını gerçekleştirerek, Mersin'e yeni bir hizmet kazandırmış olacak.