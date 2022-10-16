Mersin'de kaygan yolda üç araç birbirine girdi: 6 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Mut-Silifke karayolu Palantepe Mahallesi sanayi çıkışında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 33 U 7987 plakalı otomobil, 06 CUR 829 ve 33 DY 721 plakalı otomobiller zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 33 DY 721 plakalı otomobildeki Ali Dut, Yasin Dut, Hatice Dut, 33 U 7987 plakalı otomobildeki Durmuş Ali Zengin, Ferhat Say ve 06 CUR 829 plakalı otomobildeki Eren Dinler yaralandı. Ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.