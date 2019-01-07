Mersin'de kaygı bozukluğu olan çocuklara grup terapisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi eden ‘Korku Avcısı Grup Terapisi' projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren alanında uzman psikologlar tarafından hazırlanan proje ile 'Korku Avcısı'' grup terapisi uygulanıyor. Grup şeklinde uygulanan tedavi programı sayesinde ilköğretim çağındaki (8-14 yaş arası) çocuklarda, yaygın anksiyete, ayrılma anksiyetesi, basit fobiler ve sosyal fobiler bilişsel davranışçı yaklaşımla tedavi ediliyor.

“Amacımız çocukların sıklıkla yaşadığı kaygı bozukluğunu tedavi etmek”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Biriminde görev yapan ve grup terapisini uygulamaya koyan psikolog Yücel Şavklı, 'Korku Avcısı' terapisinin, anksiyete bozukluğu yaşayan çocuklar için hazırlanan bir tedavi programının grup halinde yapılmasını içeren bir tedavi şekli olduğunu söyledi. Bu sistem ile biliş düzeyinde, düşünce düzeyinde çocuklarda davranış değişikliği yapmayı planladıklarını kaydeden Şavklı, "Bunun beraberinde tabi ki çocuklarımızın yaşadığı korku ve kaygılara biliş düzeyinde bir müdahaleden ve yönlendirmeden bahsedebiliyoruz. Buradaki hedef kitlemiz ilköğretim çağındaki 8-14 yaş arası çocuklarımız. Çocukların yaşadığı yaygın anksiyete, ayrılma anksiyetesi, sosyal fobi ve basit fobileri tedavi etmeyi amaçlayarak, bilişsel modelimizle davranış değişikliğine yönlendirmeyi planlıyoruz. Çocuklar bu süreçte bir takım eğitimler de alıyorlar. Duygu, düşünce, gevşeme, problem çözme, dedektif gibi düşünme, problem çözme ve kendini ödüllendirme dediğimiz eğitimleri alıyorlar” dedi.

Aileler bu noktalara dikkat

Çocukların yaşadığı korku ve kaygılarının gelişimlerinin normal bir parçası olduğunu ve ailelerin öncelikle bu noktayı bilmeleri gerektiğinin altını çizen Şavklı, “Çocukların küçük yaşta yaşadığı kaygı ve korkular çok normal. Şöyle bir baktığınızda çok küçük yaşlardaki çocuklar korku ve kaygı yaşadıkları zaman annelerinin arkasına saklanırlar. Bunun bir ilerleyen safhasında, büyüdükçe hemen hemen her çocuk karanlıktan korkar. Bunun bir üst seviyesi de ise yatağın altından ya da dolaptan herhangi bir canavar çıkacağı gibi düşüncelere kapılırlar. Bunlar bir süreç. Ergenlikte bu durum ortadan kalkar. O dönemde de başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü ön plana çıkar” diye konuştu.

"Youtuberlar çocuklarda kaygı bozukluğuna neden oluyor"

Son zamanlarda ortaya çıkan youtuberların ortaya çıkardığı korku karakterlerinin de çocukları olumsuz etkilediğine ve ailelerin bu noktada dikkatli olması gerektiğine değinen Şavklı, "Youtuberların ortaya çıkardığı korku karakterleri de çocukların yaşadığı korkularda oldukça etkili. Bu konuda çok sayıda sorun olduğunu gözlemliyoruz. Biz uzmanlar olarak çocukların yaşadıkları korku ve kaygıları analiz etmek için detaylı analizler uygularız. Ama aileler ilk etapta sorun tespiti için basitçe şu soruları sorabilirler. ‘Yaşadığı korku ve kaygılar benim çocuğumun günlük yaşantısını nasıl etkiliyor? Okulda başarısını etkiliyor mu? Sosyal hayatında olumsuz etkileri var mı? Özgüvenini düşürüyor mu?' gibi soruların cevabı ‘evet' ise profesyonel bir yardım alması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Grup terapisinde ailelerimizi de sürece dahil ediyoruz”

Terapilerin süresi boyunca çocukların ilgisini canlı tutmak için etkinlikler de düzenlediklerini belirten Şavklı, “Terapilerimizin süresi çocukların hızına göre değişmekle birlikte genellikle 12 ila 13 hafta arasında sürüyor. Bu süreçte 2 ya da 3 kez de aile ile görüşme sağlıyoruz. Ailelerin de desteğini alıyoruz. Burada oyun terapisi alanımızda hemen hemen her yaşta çocuğa hitaben materyalimiz var. Gruplarımız 6 kişilik. Grup terapisi sürecinde etkinlikler, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle çocuklarımızı daha ilgili tutmaya çalışıyoruz. Seanslarımız bir saat civarında sürüyor ve bir çocuğu bir saat boyunca ilgili tutmak zor. Biz de ilgiyi oyunlarla ve etkinliklerle sağlıyoruz” şeklinde konuştu.