Mersin'de kayıp şahıs ölü bulundu

Mersin'de ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus'un Karboğazı bölgesinde Ahmet Ataşlı'nın (75) kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması için AKUT, AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışmaları sonunda, Tarsus ilçesinin yüksek kesimlerindeki Gülek Mahallesi'nde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.