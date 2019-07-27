İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de kayıp şahıs ölü bulundu

Mersin’de ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu.

Mersin'de ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı adam, ormanlık alanda ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus'un Karboğazı bölgesinde Ahmet Ataşlı'nın (75) kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.


İhbar üzerine yaşlı adamın bulunması için AKUT, AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışmaları sonunda, Tarsus ilçesinin yüksek kesimlerindeki Gülek Mahallesi'nde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.


Alzaymır hastası olduğu belirtilen yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.