Mersin'de kayıp şahıs ortak operasyonla bulundu

Mersin’de kayıp şahıs, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu.
Mersin'de kayıp şahıs, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulundu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'nde Olcay Göçmen adlı şahsın 7 Aralık tarihinde kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Drone desteğinde jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar sonunda kayıp şahıs, ormanlık alanda bitkin vaziyette bulundu.
Beynindeki kitle nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Göçmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.