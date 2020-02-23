İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de kayısı ağaçları çiçek açtı

Mersin’in Mut ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açtı.

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açtı.


Havaların ılıman geçmesi sebebiyle sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıktığı ilçede, kayısı ağaçları çiçek açınca seyirlik görüntü oluştu.


Kayısı ağaçlarında çiçeklerin bol olmasına sevinen bahçe sahibi Mehmet Özkan, "Kayısı ağaçlarının bugünlerde çiçek açması normal. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı bu şekilde devam ederse kayısı erken meyve verir. Bundan sonra soğuk ve don olma ihtimalini düşünerek tedbirli olmalıyız” dedi.


Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, “Kayısı ağaçları bu yıl havalarında ılıman gitmesi sebebiyle çiçekleri açarak gelinliğe büründü. Çiftçilerin çiçek gözlerini korumaları ve monilya hastalığına karşı ilaçlama yapması gerekiyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.