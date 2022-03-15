Mersin'de kayısı bahçelerini don vurdu

Mersin'in Mut ilçesinde zirai don nedeniyle çiçek açan kayısı ağaçları zarar gördü.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, yaptığı açıklamada, 12-14 Mart tarihleri arasında meydana gelen zirai donun özellikle Göksu ırmağına yakın mahallelerde bulunan erkenci kayısı ağaçlarına zarar verdiğini söyledi.

Teknik ekiplerince ön hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını belirten Bayır, "İlçemizde toplam 65 bin dekar alanda kayısı üretimi yapmaktayız. Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini biz karşılıyoruz. Burada ilçemizin sahip olduğu mikro klima iklim özelliği sayesinde, diğer erkenci kayısı üreten bölgelerde serada daha çiçek açmamışken, Mut'ta açık alanda kayısılarımız şu an çiçek açmaya başladı. İlçede bir milyon 200 bin kök kayısı ağacı var. Yüz bin dekar arazide kayısı üretimi yapılıyor. Gece saatlerinde 50-60 kilometre hızla esen poyraz hava sıcaklığını sıfırın altına düşürdü. Sular bile buz tuttu" dedi.

Üreticiler, zirai dondan çiçek açan kayısıların ciddi zarar gördüğünü ifade ederek, "Gece aşırı soğuktan dolayı yaşanan don kayısıları mahvetti. Hava sıcaklığı eksilere kadar düştü. Bütün meyve ağaçları dondan etkilendi" diye konuştu.