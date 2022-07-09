Mersin'de 'Kazanç Projesi' devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Kazanç Projesi' çerçevesinde yetiştiricilere kaz dağıtımı ve yem desteği sürüyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan projenin devamı olan çalışma çerçevesinde Mersin'in Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde yer alan toplam 50 yetiştiriciye 70 dişi, 30 erkek olmak üzere 100'er adet kaz ve 600 kilogram yem desteği veriliyor. Öncelikle kadın yetiştiricilerin desteklenmesini amaçlayan projede, kaz teslimi yapılan yetiştiricilerden yıl içinde 300 adet yumurta alınıp kuluçkaya yatırılarak, bir sonraki yıl dağıtılacak olan kazların üretimi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nde yapılan dağıtım töreninde Tarsuslu 8'i kadın, toplam 16 yetiştiriciye kaz ve yem teslimleri gerçekleştirildi. Dağıtımda yetiştiricilere, Büyükşehir yetkilileri tarafından “kaz bakımı ve yem kullanımı” konusunda bilgi de verildi.

Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, “Büyükşehir Belediyemizin 2022 yılındaki Kazanç Projesi'nin son dağıtımı için hep birlikte Tarsus'tayız. Bugün burada 16 yetiştiricimize, 100'er adet kaz teslim edeceğiz. 600 kilo da yem vereceğiz ve Kazanç Projesi'nin ilk 50 ailesi tamamlanmış olacak. Umarım bu sezon da, 2021 yılındaki projemiz gibi başarılı geçer. Kazlar size bereketli olur. Şimdiden bol kazançlar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Meclis üyesi ve İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan ise, “Bu bereketli sezonun sonunda da kazların yetişerek kesim vakti geldiğinde, hepiniz ailelerinizi geçindireceksiniz. Sonuçta bu bir ticari kazanç olacak. Sizler hizmet edeceksiniz, emek vereceksiniz buna. Önemli bir proje. Mersin Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Vahap Seçer, tarım konusunda her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında oldu. Bundan önce de birçok dağıtım yapıldı” ifadelerini kullandı.

Tarsus'a bağlı Çavuşlu Mahallesi'nden kadın yetiştirici Rukiye Cılız de bu projeden yararlanmayı çok istediğini belirterek, "Ki daha önceden de kendim kaz ürettim, baktım. Yapabileceğime de inanıyorum. Başvurdum ve çok teşekkür ediyorum bana da çıktı. Çıktığı için çok mutluyum. Yem desteğimizi de aldık. Şu an hayvanlarımızı da alıyoruz. Bu katkısı için Vahap Bey'e, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.