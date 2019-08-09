Mersin'de 'kemerin ses getirsin' uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı tatili süresince çocuklara yönelik 'hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin' sloganıyla 'kemerin ses getirsin' isimli ödüllü trafik güvenliği yarışmasının tanıtımı Mersin'de yapıldı. Trafik ekipleri uygulama yaparak, çocuklu araçları durdurup, yarışmayla ilgili bilgi verip, broşürler dağıttılar.

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince, trafik güvenliği farkındalığını artırmak için çocuklara yönelik bir yarışma düzenliyor. Çocuklar, emniyet kemeri takmaları için sürücü ve yolcuları uyarırken çektikleri videolarla yarışmaya katılabilecek. Yarışma kapsamında 'hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin' sloganıyla ülke genelinde kurban bayramı süresince trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklardan, araç sürücüsü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek TrafikEgm twitter adresine göndermeleri istendi. Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde uygulama yaparak, yarışmayla ilgili bilgiler verip, broşürler dağıttı. Özellikle çocuk bulunan araçları durduran ekipler, hem ailelere hemde çocuklara yarışmayla ilgili bilgi verdi. Ayrıca ekipler çocuklara kırmızı düdükte hediye etti. Emniyet kemeri dışında aşırı hız, uykusuz araç kullanmama gibi konularda da sürücüleri uyaran ekipler, trafik kurallarına uyulmasını istedi. Ekipler uygulamada emniyet kemerinin kazalarda yüzde 75 hayat kurtardığını da vurguladı.