Mersin'de 'Kent Meydanı ve Katlı Otopark' projelerinin açılışı gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yıllardır çözüme kavuşturulması beklenen çarşı merkezindeki otopark sorununu, 'Kent Meydanı' ve 'Katlı Otopark' projelerinin açılışını gerçekleştirerek büyük ölçüde çözüme kavuşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 'Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış' mottosuyla başlattığı açılışların altıncısı 'Kent Meydanı ve Katlı Otopark' oldu. Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi yanında bulunan alanda yaptığı çalışmalarla kente katlı otopark ve kent meydanı kazandıran Büyükşehir Belediyesi, özellikle mesai saatleri içerisinde yaşanan trafik ve park sorununu rahatlatmanın yanı sıra, Mersinlilerin de faydalanabilecekleri bir sosyal alan oluşturmuş oldu oldu. Başkan Vahap Seçer tarafından açılışı gerçekleştirilen 'Kent Meydanı ve Katlı Otopark', Mersin çarsısını eski cazibesine kavuşturmasının yanı sıra Mersinlilerden de tam not aldı.

Çarşı merkezinde ulaşımı rahatlatmak amacı ile hizmete geçirilen Kent Meydanı ve Katlı Otopark, 345 araç ve 40 motosiklet kapasitesine sahip olmasının yanında; sokak basketbolu, gösteri ve sergi alanları, açık hava satranç ile bocce oyun sahaları, aletli jimnastik alanı, kaykay-paten sahası, masa tenisleri gibi birçok imkânıyla tüm vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verebilecek sosyal alan olma özelliği de taşıyor.

"29 milyon liralık imalatı olan 2 katlı, modern bir otopark açacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "İşte belediye başkanlığı böyle bir şey. Yolda geçerken, arabada giderken her şeyi görebiliyorsunuz belediye başkanı olarak. Eğreti duran, yeni imalatı yapılmış bir bordür taşı bile dikkatinizi çekiyor ya da bir alanı gezerken döşenen parkenin kalitesi bile dikkatinizi çekiyor, uyarıda bulunuyorsunuz. İşte uçakta seyahat ederken 1 yıl sonra Mersin'de su sorununun yaşanıp yaşanmayacağını daha bugünden Toroslar'ın tepesinde kar var mı yok mu bunun tespitini yaparak böyle belediye başkanlığı yapıyoruz" dedi.

"Kent meydanı her şehir için önemlidir"

'41 kere maşallah' diyerek 41 açılış yapacaklarından söz eden Başkan Seçer, açılışı gerçekleştirilen Kent Meydanı ve Katlı Otopark konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Seçer, "Burası daha önce kullanılan ama halka açık olmayan, bir hayli de eskimiş, demode olmuş, iptidai dediğimiz tek katlı otoparktı. Her bir katı 5 bin 500 metrekare ve toplamda da 345 araç, 40 motosiklet ve bisiklet alıyor. Bu otoparkın özelliği; şurada Özgür Çocuk Parkı var. Orası 3 No'lu metro istasyonumuz. Oraya da yer altından tünelle bağlı olan bir otopark. Biz metro projesi'de biliyorsunuz 6 istasyonda toplamda 2 bin 300 araçlık otopark da yapacağız. Aslında metro projesinin ilk otoparkı da olmuş oluyor. Diğerleri de her istasyonun, 6 istasyonun altında yer alacak. Burası son sistem. Araç yıkama ünitesinden, asansöre, yangın merdiveninden, yangın söndürme cihazlarına kadar son sistem. 7/24 güvenlik kontrolü altında, boş-dolu sensörleriyle park yeri tespiti yapan bir otopark olacak. Buranın plaka sistemi tanımlanan bir yapısı var, bir sistemi var ve burada ücret için abonelik sistemi de geliştirilmiş oldu. Belediyemizin bağlı kuruluşu olan İmar AŞ'nin otoparklarının tamamında o abone kartı da geçerli olacak" diye konuştu.

"Burası da eski Mersin merkezin tam göbeği olarak anılabilecek bir yer"

7 bin 200 metrekarelik kent meydanının da bu projede çok büyük bir önem arz ettiğinden söz eden Seçer, "Kent meydanı her şehir için önemlidir. Nefes alacağımız bir yer olsun isteriz. Alışverişe çıktık, dönüyoruz, eve gideceğiz, okuldan dönüyoruz, oturup soluklanacağımız bir yer isteriz. Yazın güneşten korunacağımız, kışın soğukta güneşleneceğimiz bir alan isteriz. Burası da eski Mersin merkezin tam göbeği olarak anılabilecek bir yer. Burada da vatandaşlarımız bu çarşıya alışverişe geldiğinde kullanabilecekleri ya da okullara geldiğinde kullanabilecekleri nefis bir alan" ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan Katlı Otopark ve Kent Meydanı'nın da içerisinde olduğu 4,9 hektarlık alan üzerindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, "Bu yenileme alanı 4,9 hektarlık bir alan, projesini bitirdik. En son Koruma Kurulu kararları çıkıyor. Birçok bölgede zaten çalışmaları başlattık. İstiklal Caddesi yapılıyor, ilk etabı bitmek üzere. Sonra 2. Etap Hastane Caddesi-Özgür Çocuk Parkı, Özgür Çocuk Parkı-GMK Bulvarı'na kadar devam edeceğiz. Görmeyenler görsün. Bitmek üzere ilk etap. Eski Mersin'e yakışır, onun o otantik havasına yakışır bir cadde meydana geliyor burada. Birçok yerde düzenlemeler olacak. Bakın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. MESKİ binasında karşıda görüyorsunuz. Daha 15 gün önce taşındı. Abone işleri de buraya geldi duyuralım" şeklinde konuştu.

"Haftaya Otobüs Yerleşkesi ve İzleme Koordinasyon Merkezinin açılışını yapacağız"

Kent genelinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Başkan Seçer, "Dört yıl boşa geçmemiş, yatarak geçmemiş. Bak 41 açılış yapacağız. Yatmıyoruz, çalışıyoruz. Yaptığımız icraatlar bunun göstergesi" dedi. Önümüzdeki hafta Otobüs Yerleşkesi ve İzleme Koordinasyon Merkezinin açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacaklarına değinen Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Haftaya çok önemli bir günümüz olacak. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'i onurlandıracak ve burada tabii ki toplantılar yapacak. Bir dizi çalışmalar yapacak ama Mersin'e çok güzel bir Otobüs Yerleşkesi ve İzleme Koordinasyon Merkezi kazandırdık. MEŞOT'u biliyorsunuz. Toroslar'da. Onun yanında bir çöp alanı vardı. 47 dönüm. Burası otobüs yerleşkemiz ve İzleme Koordinasyon Merkezimiz. O gün bir şey daha yapacağız. Dedim ya yönetici sözünün eri adam olmalı. Dedim ki, ‘Bu dönem ilk görev dönemim, beş yılımda 272 otobüs planladım. Bunun yüzde 85'i CNG'li. Bunu da Mersin'e kazandıracağız ve 2029 yılına kadar Mersin'in otobüs ihtiyacı kalmayacak'. 41 otobüs de peyderpey geliyor. Haftaya Otobüs Yerleşkesi ve İzleme Koordinasyon Merkezi ve 272 otobüsün son parti teslim töreninde de Sayın Genel Başkanımız ve Mersinlilerle beraber o açılışı yapacağız."

Konuşmaların ardından Başkan Vahap Seçer ve protokol üyeleri, açılışı Mersinlilerle birlikte gerçekleştirdi.

"Müşterilerimiz arabasını otoparka koyacak, rahat rahat alışverişini yapacak"

Yaklaşık 50 yıldır esnaf olan Mehmet Tınas, "Çok memnun olduk. Özellikle otoparkın yapılmasına çok memnun olduk. Çünkü bizim bu çarşının en büyük sıkıntısı otopark. Otopark açıldıktan sonra gelen müşterilerimiz arabasını otoparka koyacak, rahat rahat alışverişini yapacak. Kafasında soru işareti kalmayacak. Büyükşehir'e çok teşekkür ediyoruz. Eski çarşı diğer yerlere nazaran cazibesi biraz daha düşük de olsa bu bize bir katma değer sağlayacak. En azından müşteri rahatlığı açısından. Beklentimiz buydu. Bu da gerçekleşmiş oldu" ifadelerini kullandı. Çarşı esnafından Aynur Demir, "Esnaf olarak gayet mutluyuz. Karşısı komple kapanıyordu, bizim için çok rahatsız edici görüntü vardı ortada. Şu an çok da rahat, geniş ve güzel yeşillikli bir alan var. Bunun için uzun bir süre çalıştılar, gayet özen gösterdiler" ifadelerine yer verdi.