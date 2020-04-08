Mersin'de 'kırmızı ışıkta sağlık paketi' uygulaması

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele ve tedbir çalışmaları kapsamında başlattığı yeni uygulama ile 5 gün boyunca kentin 2 farklı noktasında, araçları ile kırmızı ışıkta duran vatandaşlara ve yayalara sağlık paketi dağıtıyor. 5 gün boyunca devam edecek uygulama kapsamında toplam 5 bin adet sağlık paketi dağıtılması hedefleniyor.

Kentin farklı noktalarına konuşlanan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri içerisinde 1 sabun, 1 dezenfektan, 2 adet maske ve bir de bilgilendirme broşürü içeren sağlık paketini kırmızı ışıkta duran araç sürücülerine ve yayalara dağıtıyor.

5 günde 5 bin sağlık paketi vatandaşlara ulaşacak

5 gün boyunca devam edecek olan uygulama kapsamında ekipler her gün farklı iki noktada sabahın erken saatlerinde dağıtım gerçekleştirecek. Uygulama ile 5 günde 5 bin adet sağlık paketinin vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.