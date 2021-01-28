İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de kişi başına düşen GSYH 43 bin 384 lira

MERSİN (İHA) – TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında Mersin’de kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 43 bin 384 lira olduğunu açıkladı.

MERSİN (İHA) – TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında Mersin'de kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 43 bin 384 lira olduğunu açıkladı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il bazında GSYH sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, il düzeyinde GSYH hesaplamalarına göre, 2019 yılında Mersin'in 79 milyar 282 milyon TL GSYH değeri ile yüzde 1,84 pay aldığı ve 9'uncu sırada yer aldığı bildirildi.


Açıklamada, Mersin'de kişi başına GSYH ise 2019 yılında 43 bin 384 TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.