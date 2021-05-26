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Mersin'de 'Kitabını bul, geleceğini bul' projesi

Mersin’de Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, ’E-twinning’ projesi için düzenledikleri etkinlikle, 19 Mayıs haftasında sporu ve kitap sevgisini oryantiring yarışında birleştirdiler.

Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 'E-twinning' projesi için düzenledikleri etkinlikle, 19 Mayıs haftasında sporu ve kitap sevgisini oryantiring yarışında birleştirdiler.


Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın en anlamlı yolunun onların yarışırken heyecan duyacakları oryantiring sporu olacağını düşündüklerini belirten proje koordinatörü öğretmenler, 'Kitabını bul, geleceğini bul' projesinin farklı etkinliklerle de kapsamlı bir proje olduğunu dile getirdiler.

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