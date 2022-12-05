İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Mersin-Karaman yolu üzerinde Erdemli ilçesi Kösereli Mahallesi Devrent mevkiinde meydana geldi. Mersin istikametinde seyreden N.C. (41) yönetimindeki 38 LA 282 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada kamyon şoförü N.C. ile araçta bulunan O.M. (36) ve yabancı uyruklu Abdülhakim El Latif (19) yaralandı. Ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülhakim El Latif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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