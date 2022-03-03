Mersin'de köpekler ağıldaki kuzu ve tavukları telef etti

Mersin'in Mut ilçesinde sokak köpekleri, ağılda bulunan 6 kuzu ile 9 tavuğu telef etti.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nin Sarıtaş mevkisinde hayvancılık yapan Mustafa Diniç'e ait ağıla giren sokak köpekleri, ağılda bulunan koyunların kuzularına saldırdı. Kuzularından 6'sını telef eden köpekler daha sonra Mustafa Diniç'in komşusu Adnan Budak'ın 9 tavuğunu da telef etti.

Sabaha karşı köpeklerin sesini duyunca ağıla geldiğini söyleyen Mustafa Diniç, "Köpeklerden 3'ü ağılın içindeydi diğer köpekler ise dışarıda idi. Toplam 20 civarında köpek vardı. Beni görünce kaçtılar. Mağdur ve zor durumdayız. Belediye bunların bir çaresine bakması gerekir. Her gün buraya geliyorlar. Yarın bir gün bizlere de saldırabilirler” dedi.

Tavukları telef olan Adnan Budak ise, “Köpekler sürü halinde geziyorlar. Sokak hayvanlarına sahip çıkılıp müdahale edilmesini istiyoruz. Sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılıp, özenle bakılmasını istiyoruz. Yoksa bizim gibi birçok insan mağdur durumda” diye konuştu.