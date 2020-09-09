İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de korona önlemlerine uymayan tur tepki çekti

Mersin kıyılarında düzenlenen ve korona önlemlerine uyulmayan yat turları bu kadar da olmaz dedirtti.

Yat turu organizasyonlarınca sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan görüntülerde tatilcilerin maske ve sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.


Edinilen bilgiye göre Mersin'de yat turu düzenleyenler tarafından gerçekleştirilen bir organizasyonun görüntüleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Yapılan yayında yat turuna katılanların bazıları karşılıklı oynarken, bazıları da halay çekti. Maske kurallarına uymayan tatilciler, sosyal mesafeye de uyulmayan yarışmalara katıldı. Kimileri de kalabalık ortamda köpük banyosu yaptı.


Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntüler izleyenlerin de tepkisini çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.