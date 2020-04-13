Mersin'de korona virüs sürecinde 8 bin 665 kişiye ulaşıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüs salgını sürecinde mevsimlik tarım işçileri için Adanalıoğlu Mahallesi'nde başlattığı çalışma, Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki 11 farklı mahallede de sürdürüldü. Salgın sürecinde tarımsal üretimi sırtlayan mevsimlik tarım işçilerinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, bin 287 aileden oluşan toplm 8 bin 665 kişiye ulaştı.

Ailelere gıda ve sağlık paketleri, çocuklara ise süt dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta başlattığı çalışmayı, diğer noktalarda da gerçekleştirerek tüm tarım işçilerine ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde hem gıda üretiminin sürekliliğinin sağlanması hem de mevsimlik tarım işçilerinin yaşanan süreci sorunsuz atlatmalarını sağlamak amacıyla kent merkezinin doğusunda yer alan üretim alanlarında çalışmalara başladı. Akdeniz içesi Adanalıoğlu Mahallesi ile başlayan çalışma, Tarsus ve Akdeniz ilçesindeki 11 farklı mahallede sürdürüldü. Büyükşehir Belediyesinin tarım, sağlık, sosyal hizmetler, muhtarlık işleri, aile ve çevre konularında faaliyet gösteren daire başkanlıklarının ortak çalışması kapsamında, toplam bin 287 aileye sağlık kiti, bin 291 adet gıda paketi ulaştırıldı. Yaklaşık 4 bin 320 kutu sütün çocuklara ulaştırıldığı çalışmada, 8 bin 665 kişiye ateş ölçümü ve genel sağlık taraması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürü Ali Nuri Zeka, korona virüs salgını sürecinde tüm tarım işçilerine ve ailelerine ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Mevsimlik tarım işçilerinin üretime sağladıkları katkının sürmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretimin durması, koşulları daha kötü bir duruma sokacağı için durmaması noktasında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki çalışmalarla ilgili konuşan Muhtar İmadettin Söyleme ise yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek, “Tarım çok önemli, insanlarımız tarım olmasa yaşayamaz. Burada da insanlar çadırlarda yaşıyor. 4 ayrı bölümde yaklaşık 300'ün üzerinde çadır var. Sağlık taramasından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.