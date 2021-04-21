Mersin'de koronaya karşı 3 bin 801 toplu taşıma aracı kontrol edildi

Ekipler, 48 sürücüye işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye'de sürekli artış gösteren korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Bu kapsamanda il genelinde faaliyet gösteren ticari taksi ile şehir içi ve şehirlararası çalışan toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiği denetimlerde, 3 bin 801 toplu ulaşım aracı, 39 taksi durağı ile 136 taksi kontrol edilirken, kurallara uymayan 48 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca yük taşıyan araçlara yönelik de denetim yapan ekipler, 656 araç kontrol edilirken, 18 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 19 araçta takograf bulundurmadığı, 1 sürücünün ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olarak kullandığı, 1 aracın hız ihlali yaptığı, 1 sürücünün alkollü olduğu, 8 sürücünün muayenesiz olarak araç kullandığı tespit edildi.

Ekipler, eksiklikleri bulunan 3 aracı trafikten men ederken, 1 sürücünün de ehliyetine geçici olarak geri aldı.