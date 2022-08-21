Mersin'de kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Bu çerçevede, ‘Her Köy Bizim Köyümüz' sloganı ile yollara çıkan ve etkinlikleri çocukların ayağına kadar götüren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bu kez de Silifke ilçesi Gökbelen Mahallesindeydi. Halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma gibi pek çok geleneksel sokak oyunlarının yanı sıra, orta oyunu, yüz boyama, resim ve daha pek çok aktivitenin öğretmenler eşliğinde gerçekleştiği etkinlikte, Gökbelen ve civar mahallelerde yaşayan çocuklar keyifli saatler yaşadı. Düzenlenen yarışmalarla da hem eğlenen hem de çeşitli hediyeler kazanan çocuklara, pamuk prenses ve palyaço da eşlik ederek oyunlar oynattı. Kurabiye ikramının da yapıldığı etkinlik sayesinde çocuklar; televizyon, telefon ve tabletten uzak bir gün geçirerek, akranlarıyla birlikte olarak sosyalleşmenin keyfine vardı.

“Çocuklarımızın böyle bir etkinliğe çok ihtiyacı vardı”

Etkinliğe katılan Zeynep Balcı, “Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği bu etkinlikten çok memnun olduk. Çocuklarımızın da ihtiyacı vardı” derken, Hatice Doğan, “Gökbelen yaylamıza Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir etkinliğin gelmesi bizi çok mutlu etti. Çocuklarla beraber, biz de çocuk olduk. Onları izliyor ve mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederiz”ifadelerini kullandı.

“Yine olsa geleceğim”

Etkinliğe katılan miniklerden Berfin Sönmez, “Çok güzel geçiyor. Hediyeleri çok merak ediyorum. Kuklalar geldi, danslar ettik. Çok güzeldi” cümleleriyle mutluluğunu ifade ederken, Şanlıurfa'dan yakınlarını ziyarete gelen ve tesadüfen etkinliğe katılan Emre Deniz ise “Boya yaptılar. Balon aldım. Kurabiye dağıttılar. Korsan abimiz geldi. Yine olsa yine geleceğim” dedi.