Mersin'de kumar operasyonu: 105 bin TL ceza kesildi

Mersin'de kumar oynayan ve oynatanlara yönelik yapılan operasyonda 44 kişiye toplamda 105 bin 868 TL'lik idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, kahvehane, kıraathane ile dernek ile dernek lokallerinde yapılan denetimlerde toplam 44 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara toplam 105 bin 868 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi 2 şahıs hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

Polisin çalışmasında 4 adet oyun makinası da ele geçirildi.